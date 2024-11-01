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Ф'юрі назвав найкращий момент першого бою з Усиком

Олександр Булава — 1 листопада, 16:42
Ф'юрі назвав найкращий момент першого бою з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) вважає, що володар поясів WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) чесно виграв перший бій.

Про це британський боксер розповів у коментарі TNT Sports Box Office.

"Зрештою, він виграв роздільним рішенням суддів, тому чесна перемога для хлопця. Він не приймав суддівське рішення, чи не так? Якби я прийняв рішення, це була б чесна перемога для мене.

Усик отримав свій рахунок 10-8 у дев’ятому раунді, і саме це, ймовірно, підштовхнуло його до перемоги у поєдинку. Я думаю, що б я не зробив після цього, після дев’ятого раунду, це нічого б не змінило. Я знаю, що йому дали 11 раунд, а мені дали 12 раунд.

Навіть якби я виграв 11-й раунд, це не допомогло б мені, тому що дев’ятий раунд був 10-8 і був кульмінацією бою.

Якщо ви дивитеся найкращі моменти в Інтернеті, все, що ви побачите, як мене 30 секунд носить по рингу після його удару. Але це не весь поєдинок. Команда Усика використовує цей аргумент, щоб довести, що вони перемогли", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.

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