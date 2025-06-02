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З кожним днем шанси все менші: Арум – про повернення Ф'юрі

Олександр Булава — 2 червня 2025, 22:28
З кожним днем шанси все менші: Арум – про повернення Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Промоутер боксу Боб Арум вважає, що не можна виключати повернення ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, однак з кожним днем шанси стають все меншими.

Цитує промоутера talkSPORT.

"З Тайсоном ніколи не можна говорити "ніколи". Але він заробив дуже багато грошей, особливо в останніх трьох боях в Саудівській Аравії, і зараз пожинає плоди.

Він насолоджується життям, як і повинен, і з кожним днем і місяцем шанси на його повернення стають все меншими. Але з Тайсоном ніколи не можна бути впевненим.

Зараз я б сказав, що ні, він пішов на пенсію і залишиться на пенсії. Але через півроку він може передумати, і це Тайсон Ф'юрі, звичайно, він може", – зазначив Арум.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше Спенсер Браун оцінив шанси на повернення британця в бокс.

Тайсон Ф'юрі Боб Арум

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