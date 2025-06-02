З кожним днем шанси все менші: Арум – про повернення Ф'юрі

Промоутер боксу Боб Арум вважає, що не можна виключати повернення ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, однак з кожним днем шанси стають все меншими.

Цитує промоутера talkSPORT.

"З Тайсоном ніколи не можна говорити "ніколи". Але він заробив дуже багато грошей, особливо в останніх трьох боях в Саудівській Аравії, і зараз пожинає плоди.

Він насолоджується життям, як і повинен, і з кожним днем і місяцем шанси на його повернення стають все меншими. Але з Тайсоном ніколи не можна бути впевненим.

Зараз я б сказав, що ні, він пішов на пенсію і залишиться на пенсії. Але через півроку він може передумати, і це Тайсон Ф'юрі, звичайно, він може", – зазначив Арум.