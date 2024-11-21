Годинник цокає: Ф'юрі – про реванш з Усиком

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі нагадав володарю титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександру Усику про бій-реванш.

Про це він повідомив в Instagram.

Британський боксер опублікував світлину зі свого тренувального табору в Мальті, де він готується до поєдинку проти українця.

"Годинник цокає. Залишився місяць до бою", – написав Тайсон.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.