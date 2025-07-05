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Він вже робив йому боляче: Ф'юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком

Олександр Булава — 5 липня 2025, 20:24
Він вже робив йому боляче: Ф'юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО) закликав володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 КО) нокаутувати чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23−0, 14 КО) у реванші.

Про це британський боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

Тайсон порадив Дюбуа звернути увагу на удари по корпусу.

"Нокаутуй його, тому що… Але я б так не сказав, тому що це бій в Англії і це його шоу. Так що просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш.

Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Так що, можливо, він зможе знову пробити тим же ударом у корпус", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Усик провів тренування зі своїм сином Михайлом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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