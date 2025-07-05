Він вже робив йому боляче: Ф'юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО) закликав володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 КО) нокаутувати чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23−0, 14 КО) у реванші.
Про це британський боксер розповів у коментарі Boxing King Media.
Тайсон порадив Дюбуа звернути увагу на удари по корпусу.
"Нокаутуй його, тому що… Але я б так не сказав, тому що це бій в Англії і це його шоу. Так що просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш.
Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Так що, можливо, він зможе знову пробити тим же ударом у корпус", – розповів Ф'юрі.
Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше Усик провів тренування зі своїм сином Михайлом.