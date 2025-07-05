Він вже робив йому боляче: Ф'юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−2−1, 24 КО) закликав володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22−2, 21 КО) нокаутувати чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23−0, 14 КО) у реванші.

Про це британський боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

Тайсон порадив Дюбуа звернути увагу на удари по корпусу.

"Нокаутуй його, тому що… Але я б так не сказав, тому що це бій в Англії і це його шоу. Так що просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш.

Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Так що, можливо, він зможе знову пробити тим же ударом у корпус", – розповів Ф'юрі.