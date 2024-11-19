Холіфілд запропонував Тайсону провести бій – Майк мило відповів

Колишній абсолютний чемпіон світу 62-річний Евандер Холіфілд (44-2-10, 29 КО) запропонував Майку Тайсону (50-7, 44 КО) провести третій бій, але "Залізний Майк" дав зрозуміти, що не зацікавлений у трилогії.

Холіфілд розмістив публікацію в Instagram, а Майк відповів у коментарях.

"Люблю тебе, бро. Але трилогія – це наша з тобою дружба", – написав Тайсон.

Боксери провели два боя. У листопаді 1996 року Евандер переміг технічним нокаутом в 11 раунді. Влітку 1997 Холфілід переміг у третьому раунді, оскільки Тайсона було дискваліфіковано за укус.

Варто зазначити, що їхній перший бій мав відбутися ще 1991 року, але тоді Майка визнали винним у зґвалтуванні і він провів три роки у в'язниці.

Нагадаємо, Евандер коротко прокоментував поразку Тайсона у бою з блогером Джейком Полом.