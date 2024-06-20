Команда Джошуа завершує переговори щодо наступного бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) завершує переговори щодо свого наступного поєдинку.

Про це повідомив промоутер Едді Гірн у коментарі Boxing News.

"Ми на фінальній стадії перемовин. Поки ще нічого повністю не узгоджено, але 26 червня буде пресконференція. Всі працюють, щоб ми змогли оголосити про поєдинок там.

Чи буде суперником Дюбуа? Думаю, в бою за титул чемпіона в надважкій вазі – Даніель був би відповідним суперником. Але ще нічого не узгоджено.

Ми маємо намір провести бій на Вемблі. Якщо ми проводимо його там – це має бути справжній поєдинок. Джошуа готовий битися з кожним", — сказав Гірн.