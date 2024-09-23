Джошуа вірить, що може знову стати чемпіоном світу

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не планує завершувати кар'єру після нищівної поразки від володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це він розповів у Twitter.

"Подивіться, чого ми досягли за 11 років, і я хочу подякувати кожному з вас, хто був зі мною. Яка подорож на американських гірках. Але ви знаєте, у чому проблема, що вона ще далеко не закінчена", – сказав боксер.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік). Попри це, він вірить, що може повернутися.

"Здобути титул вперше, зробити це двічі, зробити це втретє непросто, але я вірю, що я зможу цього досягти. Наполегливо працювати, робити правильні кроки вперед, і це має виходити від серця більше, ніж із чогось ще. Пристебніть ремені безпеки, тому що в глибині душі я знаю, що ми можемо внести в цю гру набагато більше. Британський бокс, я ціную тебе, і давай піднімемося разом, уперед", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, 34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні в поєдинку з Дюбуа, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.