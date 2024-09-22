Джошуа: Я воїн і хочу продовжувати боксувати

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки від володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це ЕйДжей розповів на пресконференції після бою.

"Ми намагаємося творити історію британського боксу, і я гадаю, що ми це робимо. Ви, мабуть, питаєте, чи хочу я продовжувати битися? Звичайно, я хочу продовжувати боксувати. Ось чому я сказав: "Ми спробували досягти успіху, але не змогли, Що це означає зараз? Ми втечемо і виживемо, щоб боротися іншого разу. Я воїн", – сказав Джошуа.

34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.

Для Ентоні Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі українцю Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.