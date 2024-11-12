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Джошуа зробив прогноз на бій Тайсон – Пол

Руслан Травкін — 12 листопада 2024, 12:10
Джошуа зробив прогноз на бій Тайсон – Пол
Ентоні Джошуа
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Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) назвав Джейка Пола (10-1, 7 КО) фаворитом у протистоянні з легендарним Майком Тайсоном (50-6, 44 КО).

Його слова цитує talkSport.

"Знаєте, чому Майк програє? Тайсон уже старий. Я молюся, щоб він вийшов здоровим. Я думаю, що Джейк Пол переможе завдяки своїй молодості", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

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