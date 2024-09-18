Джошуа та Дюбуа провели відкрите тренування напередодні бою

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) провели відкрите тренування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Бій Даніеля та Джошуа відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Напередодні Даніель заявив, що він хоче узаконити свій чемпіонський титул.