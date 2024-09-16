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Віталій Кличко вболіватиме за Джошуа в бою проти Дюбуа

Ігор Чернявський — 16 вересня, 11:20
Віталій Кличко вболіватиме за Джошуа в бою проти Дюбуа
КМДА

Мер Києва Віталій Кличко буде підтримувати Ентоні Джошуа у поєдинку проти Даніеля Дюбуа за титул чемпіона IBF у надважкій вазі.

Слова українського ексчемпіона наводить Sky Sports.

"Іноді крок назад означає, що ти можеш зробити два чи три кроки вперед. Сподіваюся, Джошуа багато чому навчився і буде добре вмотивований на наступний бій. Тримаю кулаки за Ентоні. Він хороша людина з добрим серцем. Він хороший спортсмен, який має хороші навички", – сказав Кличко.

Бій між Джошуа та Дюбуа відбудеться 21 вересня. Зазначимо, що поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним.

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