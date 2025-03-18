Тренер Ф'юрі пояснив, чому талановитому Ітаумі ще зарано проводити бій з Паркером

Колишній тренер Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 23 КО) Енді Лі, який зараз співпрацює з тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером (36-3, 24 KO), вважає, що молодому таланту Мозесу Ітаумі (11-0, 9 КО) ще зарано виходити на ринг проти його підопічного.

Про це Лі заявив у коментарі для TheRingmagazine.

"Мозес реально крутий боєць. Але бій з Паркером для нього дуже великий виклик, дуже великий стрибок у рівні опозиції. Я все розумію, що хлопець прагне величі. Але є й зворотний бік медалі. Це величезний ризик нашкодити бійцю. Ітаума – зовсім молодий хлопець. Якщо йому міцно дістанеться у цьому бою... Ніхто не знає, як він упорається з цим, як це позначиться на його подальшій кар'єрі. Джозеф і Мозес спарингували. Я бачив це. Це було дуже конкурентно. Але це лише 4 раунди. Усі знають, що Джозеф може на цьому рівні провести ще двічі по 4 раунди. Не говорю, що він прямо домінував. Може, був трохи кращим. Але це було дуже конкурентно", – зізнався Лі.

Нагадаємо, що Енді Лі задоволений тим, що Джозеф отримав шанс провести бій проти Олександра Усика.

Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.