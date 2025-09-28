Це був рівень GOAT: Емінем привітав Кроуфорда з перемогою над Канело
Маршалл Метерс, він же відомий американський репер Емінем, привітав абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) з перемогою над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
Про це співак розповів у відеозверненні.
"Баде, як справи, чемпіоне? Вітаю, друже. Ти це зробив. Я так пишаюся тобою.
Ти використав усі мої прийоми, щоб перемогти Канело, як я тобі показував. Ти вийшов на ринг і зробив це. Неймовірно, брате.
Жарти жартами, але це був рівень GOAT, друже. Вітаю, чемпіоне. Ти це заслужив", — сказав Емінем.
Нагадаємо, що завдяки перемозі над Канело Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.
Авторитетне видання The Ring після поєдинку поставило Кроуфорда на перше місце у рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).