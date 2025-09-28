Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Це був рівень GOAT: Емінем привітав Кроуфорда з перемогою над Канело

Олександр Булава — 28 вересня 2025, 13:14
Це був рівень GOAT: Емінем привітав Кроуфорда з перемогою над Канело
Емінем
Instagram/eminem

Маршалл Метерс, він же відомий американський репер Емінем, привітав абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) з перемогою над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

Про це співак розповів у відеозверненні.

"Баде, як справи, чемпіоне? Вітаю, друже. Ти це зробив. Я так пишаюся тобою.

Ти використав усі мої прийоми, щоб перемогти Канело, як я тобі показував. Ти вийшов на ринг і зробив це. Неймовірно, брате.

Жарти жартами, але це був рівень GOAT, друже. Вітаю, чемпіоне. Ти це заслужив", — сказав Емінем.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Канело Кроуфорд став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

Авторитетне видання The Ring після поєдинку поставило Кроуфорда на перше місце у рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

Сауль Канело Альварес

Бенавідес: Канело боїться битися зі мною
Він значно сильніший: Де Ла Хойя назвав боксера, який кращий за Кроуфорда
Кроуфорд позбавився титулу чемпіона WBA першої середньої ваги
Де Ла Хойя: Кроуфорд виставив Канело дурнем
Я був вражений: Льюїс – про переможця бою між Кроуфордом та Канело

Останні новини