Це був рівень GOAT: Емінем привітав Кроуфорда з перемогою над Канело

Маршалл Метерс, він же відомий американський репер Емінем, привітав абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42−0, 31 КО) з перемогою над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

Про це співак розповів у відеозверненні.

"Баде, як справи, чемпіоне? Вітаю, друже. Ти це зробив. Я так пишаюся тобою.

Ти використав усі мої прийоми, щоб перемогти Канело, як я тобі показував. Ти вийшов на ринг і зробив це. Неймовірно, брате.

Жарти жартами, але це був рівень GOAT, друже. Вітаю, чемпіоне. Ти це заслужив", — сказав Емінем.