Екстренер Дюбуа назвав головну проблему Джошуа

Колишній тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (21-2, 20 KO) Шейн Макгіган заявив, що Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) забуває про контроль правої руки, коли робить джеб.

Його слова передає Talksport.

"Джошуа опускає праву руку, коли робить джеб. Але коли Ентоні заграється, то забуває про праву руку. Ділліан Вайт так зловив його лівим хуком у середині комбінації. Те ж саме з Руїсом, він впіймав Ей Джея під час обміну.

Той, хто першим почне використовувати джеб і ввійде в ритм, той візьме контроль над боєм на ранній стадії. Найважливіше для Даніеля – це подвоїти цей удар. Загроза справа від Джошуа таким чином нівелюється", – сказав фахівець.

Нагадаємо, бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.