Паркер: Якби я міг, то провів би бій з Усиком

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) підтвердив, що хотів би бій проти Олександра Усика (23-0, 14 КО). Новозеландець визнав, що це не від нього залежить.

Про це він заявив під час спілкування з журналістом Аріелем Хельвані.

" Якби я міг сам вибрати собі суперника, то це точно був би Олександр Усик. Я мав побитися з Дюбуа, але той відмовився від бою без будь-яких пояснень. Але я не впевнений, що проведу свій наступний бій саме проти Олександра. Це було б чудово, але в боксі вирішують інші люди", – сказав Паркер.

Нагадаємо, в останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.