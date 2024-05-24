Джойс назвав фаворита реваншу Усик — Ф'юрі

Британський боксер Джо Джойс вважає, що колишній володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) зможе в реванші перемогти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він розповів у коментарі BoxNation.

"Чи зможе Тайсон перемогти у реванші? Звісно! Нам треба дочекатися реваншу. Усик зараз абсолютний чемпіон, він чудовий боксер. Дуже хочеться побачити другий бій між ними, а після нього, можливо, з'явиться можливість для завоювання якогось титулу", – сказав Джойс.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.