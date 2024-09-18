Джошуа зізнався, коли планує завершити кар'єру

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) висловився про своє майбутнє після поєдинку проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 KO).

У коментарі Sky Sports він розповів, коли планує завершити кар'єру.

За словами британця, він планує виступати ще чотири роки.

"Як сильно я хочу перемогти? Дуже сильно. Я дуже старанно працюю. Мені необхідно опустити свою голову вниз і молитися, і хай буде що буде. Я залишу це великій людині нагорі.



На якій стадії перебуває моя кар'єра? Якщо я захочу битися ще чотири роки, то можу легко це зробити. Моє тіло почувається дуже добре. Сьогодні я спілкувався зі своїм фізіотерапевтом, і він сказав: "Я працював з багатьма спортсменами, і ти справді дбаєш про своє тіло і суглоби", – сказав Джошуа.