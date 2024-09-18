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Джошуа зізнався, коли планує завершити кар'єру

Олексій Мурзак — 18 вересня, 16:15
Джошуа зізнався, коли планує завершити кар'єру
Ентоні Джошуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) висловився про своє майбутнє після поєдинку проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 KO).

У коментарі Sky Sports він розповів, коли планує завершити кар'єру.

За словами британця, він планує виступати ще чотири роки.

"Як сильно я хочу перемогти? Дуже сильно. Я дуже старанно працюю. Мені необхідно опустити свою голову вниз і молитися, і хай буде що буде. Я залишу це великій людині нагорі.

На якій стадії перебуває моя кар'єра? Якщо я захочу битися ще чотири роки, то можу легко це зробити. Моє тіло почувається дуже добре. Сьогодні я спілкувався зі своїм фізіотерапевтом, і він сказав: "Я працював з багатьма спортсменами, і ти справді дбаєш про своє тіло і суглоби", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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