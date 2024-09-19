Дюбуа розкрив план на бій з Джошуа
Даніель Дюбуа
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Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) вважає, що йому потрібно перетворити на бійку поєдинок проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Цитує Дюбуа Boxing News 24.
"Все, що він принесе, мені потрібно зупинити. Треба його змусити битися і перетворити протистояння на собачу бійку. Це мій план. Я процвітаю в хаосі", – сказав Дюбуа.
Бій Даніеля та Джошуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.