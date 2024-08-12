Джошуа назвав фаворита реваншу Усик — Ф'юрі

Колишній чемпіон Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) вважає, що Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) буде ще важче у бою-реваншу проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Джошуа Seconds Out.

"Я думаю, що у перших раундах реваншу Усика та Ф'юрі ми побачимо зарубу. А потім у пізніх раундах Усик візьме своє. Українець — класний боєць, відчувається, що він один із найкращих. Ось чому я думаю, що він переможе" — розповів Джошуа.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Саудівській Аравії.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.