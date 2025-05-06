Джошуа: Я збирався поїхати в Україну

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) заявив, що планував поїздку в Україну.

Про це він розповів у коментарі Boxing King Media.

Джошуа перебуває у дружніх стосунках з Олександром Усиком та хотів відвідати Україну.

"Я збирався поїхати в Україну та подивитися, що там відбувається, але цього не сталося. Терміни перенесли, це не збіглося з моїм розкладом. У цій індустрії є люди, які не ладнають з тобою, адже ми конкуренти. Але є люди, з якими ти ладнаєш. Я думаю, ми з ним [Усиком] ладнаємо. Він класний", – сказав Джошуа.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Наразі боксер запланував операцію на лікті та збирається відновити тренування за два місяці.