Джошуа: Це буде гучне повернення

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) пообіцяв гучне повернення у надважкий дивізіон.

Цитує боксера Ring Magazine.

Очікується, що 35-річний дворазовий чемпіон світу знову буде битися до кінця 2025 року.

"Бокс – це те, чим я займаюся, це моє життя. Вперше за 12–13 років професійної кар'єри я взяв річну паузу. Я взяв цей рік, щоб привести своє тіло до ладу.

Зараз я на іншому етапі своєї кар'єри, і можу інакше дивитися на час – у мене не так багато років попереду, тому я маю ухвалити виважене рішення щодо свого подальшого шляху.

Тож щойно я повернусь, це буде гучне повернення, а не просто повернення для галочки.

Я взяв паузу, щоб повернутися максимально активним, повністю готовим і налаштованим захопити дивізіон. Я прийму будь-які поєдинки, адже кожен бій зараз – великий", – сказав Джошуа.