Джошуа: Це буде гучне повернення
Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) пообіцяв гучне повернення у надважкий дивізіон.
Цитує боксера Ring Magazine.
Очікується, що 35-річний дворазовий чемпіон світу знову буде битися до кінця 2025 року.
"Бокс – це те, чим я займаюся, це моє життя. Вперше за 12–13 років професійної кар'єри я взяв річну паузу. Я взяв цей рік, щоб привести своє тіло до ладу.
Зараз я на іншому етапі своєї кар'єри, і можу інакше дивитися на час – у мене не так багато років попереду, тому я маю ухвалити виважене рішення щодо свого подальшого шляху.
Тож щойно я повернусь, це буде гучне повернення, а не просто повернення для галочки.
Я взяв паузу, щоб повернутися максимально активним, повністю готовим і налаштованим захопити дивізіон. Я прийму будь-які поєдинки, адже кожен бій зараз – великий", – сказав Джошуа.
Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.
Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.
Раніше промоутер назвав терміни відновлення Джошуа після операції на лікті.