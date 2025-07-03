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Джошуа: Це буде гучне повернення

Олександр Булава — 3 липня 2025, 18:21
Джошуа: Це буде гучне повернення
Ентоні Джошуа
Getty Images

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) пообіцяв гучне повернення у надважкий дивізіон.

Цитує боксера Ring Magazine.

Очікується, що 35-річний дворазовий чемпіон світу знову буде битися до кінця 2025 року.

"Бокс – це те, чим я займаюся, це моє життя. Вперше за 12–13 років професійної кар'єри я взяв річну паузу. Я взяв цей рік, щоб привести своє тіло до ладу.

Зараз я на іншому етапі своєї кар'єри, і можу інакше дивитися на час – у мене не так багато років попереду, тому я маю ухвалити виважене рішення щодо свого подальшого шляху.

Тож щойно я повернусь, це буде гучне повернення, а не просто повернення для галочки.

Я взяв паузу, щоб повернутися максимально активним, повністю готовим і налаштованим захопити дивізіон. Я прийму будь-які поєдинки, адже кожен бій зараз – великий", – сказав Джошуа.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше промоутер назвав терміни відновлення Джошуа після операції на лікті.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

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