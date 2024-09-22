Джошуа: Завжди говорю собі, що я борець по життю
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Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа дав перший коментар після нищівної поразки від володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.
"Віддаю належне йому та його команді. Ми кинули кості, але я зазнав невдачі. Ви знаєте, що я готовий завестися прямо на ринзі, але я зберігатиму холоднокровність, буду дуже професійним і поважатиму суперника.
Я завжди говорю собі, що я борець по життю… Ми продовжуємо кидати кості. У мене був дуже точний, швидкий суперник, було багато помилок з мого боку, але така гра", – сказав Джошуа.
Ентоні тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.