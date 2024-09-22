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Джошуа: Завжди говорю собі, що я борець по життю

Ігор Чернявський — 22 вересня, 01:52
Джошуа: Завжди говорю собі, що я борець по життю
Getty Images

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа дав перший коментар після нищівної поразки від володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

"Віддаю належне йому та його команді. Ми кинули кості, але я зазнав невдачі. Ви знаєте, що я готовий завестися прямо на ринзі, але я зберігатиму холоднокровність, буду дуже професійним і поважатиму суперника.

Я завжди говорю собі, що я борець по життю… Ми продовжуємо кидати кості. У мене був дуже точний, швидкий суперник, було багато помилок з мого боку, але така гра", – сказав Джошуа.

Ентоні тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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