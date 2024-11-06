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Він точно вміє бити: Джошуа – пригадав бій проти Кличка

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 12:20
Він точно вміє бити: Джошуа – пригадав бій проти Кличка
Ентоні Джошуа
Getty images

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) пригадав, що найсильніший удар він пропускав від колишнього українського боксера Володимира Кличка (64-5, 54 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю Secondsout.com.

"Я досі згадую бій з Кличком, його удар у першому раунді... У цього хлопця було дуже багато сил. У нього була ударна сила, він не штовхав тебе, як це робив Ділліан Вайт, він міг нокаутом відключити на 10 хвилин.

У Кличка був найсильніший удар. Скільки у нього було нокаутів? 54? Він точно вміє бити", – сказав Джошуа.

Поєдинок між ними відбувся весною 2017 року. Джошуа виграв технічним нокаутом в 11 раунді. У 6 раунді Кличко відправив британця в нокдаун.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

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