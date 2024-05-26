Ексчемпіон світу Гроувс: Усик заробив достатньо грошей і пройшов цю гру

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувс вважає, що Олександру Усику вже нічого доводити і йому треба завершувати кар’єру.

Своїми думками про майбутнє абсолютного чемпіона Гроувс поділився в етері подкасту The Verdict.

"Думаю, єдине, що зробить Усик, це завершить кар’єру. Він або проведе реванш (з Ф ’юрі — прим.), або піде на пенсію.

Йому немає чого доводити. Він двічі переміг Ей Джея (Ентоні Джошуа — прим.), тепер він переміг Тайсона Ф’юрі.

Для мене він найвеличніший боєць цього покоління. Усик головний, він лідер зграї. Коли ти озирнешся на це покоління надважковаговиків, то скажеш: "Олександр Усик — головний, він домінував".

На мій погляд, йому варто завершити кар’єру. Він зробив усе, що мав, заробив достатньо грошей і пройшов цю гру. Йому більше нема чого робити. Абсолют у важкій вазі, абсолют у надважкій, йому 37 років, наближається до 40", — сказав Гроувс.