Батько Ф'юрі пояснив бійку з командою Усика

Джон Фьюрі, батько чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) відреагував на сутичку з командою володаря поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Цитує його iFLTV.

"Я просто займався своїми справами, і тут чую: "Усик! Усик! Усик!".

Я заступився за сина, адже він найкращий у світі, і я хочу, щоб люди поважали його та віддавали йому належне чемпіону. Якби я не втрутився, то все могло бути погано.

Якийсь маленький ідіот поліз у мій простір і одержав те, що одержав, на цьому все закінчилося", - сказав Джон.

Напередодні Джон Ф'юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розтин.

Нагадаємо, бій Усік-Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму у тренувальному таборі.