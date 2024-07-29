Джойс: Готовий знову вийти на ринг

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) не збирається завершувати кар'єру після поразки від земляка Дерек Чісора (35-13, 23 КО) одноголосним рішенням суддів.

Цитує Джойса Boxing Scene.

"Це був хороший бій. Я отримав задоволення. Розчарований, що не переміг рішенням суддів.

Мені доведеться переглянути нокдаун ще раз. Я бачив його. Мені просто потрібно було бути обережним. Цей нокдаун переламав хід раунду. Це був доблесний виступ від мене та Дерека, тож я сподіваюся, що фанатам сподобалося.

Я чув, як Дерека дуже підтримують, у нього залишилося ще декілька боїв. Мені доведеться переглянути те, що я роблю, але я все ще відчуваю себе свіжим і готовим знову вийти на ринг. Я подивлюся на свої можливості", – сказав Джойс.