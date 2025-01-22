Майк Тайсон на плечах Джейка Пола: несподіване шоу на вечірці Трампа

На інавгураційній вечірці Дональда Трампа відбувся момент, який не залишив байдужими фанатів спорту. Джейк Пол і Майк Тайсон, які лише кілька місяців тому зустрілися в боксерському поєдинку, знову опинилися разом, але цього разу в абсолютно іншій ролі.

Під час святкування Пол, 28-річний ютубер і боксер, підняв легендарного 57-річного Майка Тайсона на свої плечі, викликавши захоплення у гостей.

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У відео, опублікованому в Instagram Пола, "Залізний Майк" виглядав у піднесеному настрої, радісно вигукуючи та піднімаючи кулак в повітря, поки десятки гостей захоплено спостерігали за цим видовищем.

Іронія ситуації полягає в тому, що ще у листопаді Пол і Тайсон билися в рингу в Арлінгтоні, штат Техас. Тоді Пол здобув перемогу одностайним рішенням суддів, але на передматчевому зважуванні між ними виникли конфлікти, включаючи момент, коли Тайсон дав Полу ляпаса.

Попри минулі сутички, зараз боксери виглядали, як добрі товарищі. Пол навіть підписав відео словами: "Найкращі друзі."