Я стаю чемпіоном світу з боксу: Пол назвав, коли Лердам завершить кар'єру

Американський боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) розповів, що його кохана – відома нідерландська ковзанярка Ютта Лердам – може завершити кар'єру в наступному році. Це станеться за кількох умов: він стане чемпіоном світу з боксу, а вона виграє золото Олімпійських ігор.

Слова блогера та спортсмена цитує Ad.nl.

" План такий: у 2026 році Ютта виграє золото. Я збираюся стати чемпіоном світу з боксу. Потім Ютта перестане кататися на ковзанах, і тоді ми народимо дітей і створимо сім'ю", – заявив Джейк.

Чутки про завершення ковзанярської кар'єри 26-річного Лердама після Олімпійських ігор уже ходили. На зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні Лердам виграв срібло на 1000 метрів.

Пол і Лердам разом з весни 2023 року. Кілька днів тому вони оголосили про заручення.