Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Не Майк Тайсон: Пол назвав найсильнішого суперника в кар'єрі

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 22:25
Не Майк Тайсон: Пол назвав найсильнішого суперника в кар'єрі
Джейк Пол
Talksport

Блогер та боксер Джей Пол назвав найсильнішого суперника у своїй спортивній кар'єрі.

Слова бійця наводить Talksport.

"Я вважаю Томмі Ф'юрі найсильнішим суперником. З ним було дійсно важко.

Я не бачив його ударів, а атаки Майка можна було передбачити. Він також сильний боксер, але не завдав жодного точного удару. Відверто кажучи, я не відчув усієї його потужності", – вважає Пол.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Томмі Ф'юрі здобув перемогу над блогером завдяки роздільному рішенню суддів.

Нещодавно Пол звернувся до брата "Циганського короля", звинувативши його в ухиленні від реваншу.

Окрім того, Джей виступив із заявою стосовно Конора Макгрегора.

Джейк Пол Майк Тайсон Томмі Ф'юрі

Томмі Ф'юрі

Брат Ф'юрі кинув виклик Полу
Перестань бити людей похилого віку: Бредлі звернувся до Пола
Зірка UFC відбив ногу брату Тайсона Ф'юрі під час челенджу
Брат Ф’юрі: Тайсон 100% переможе в реванші з Усиком
Брат Ф'юрі: Тайсон "переїде" Усика в бою за титул WBC

Останні новини