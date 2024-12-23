Не Майк Тайсон: Пол назвав найсильнішого суперника в кар'єрі

Блогер та боксер Джей Пол назвав найсильнішого суперника у своїй спортивній кар'єрі.

Слова бійця наводить Talksport.

"Я вважаю Томмі Ф'юрі найсильнішим суперником. З ним було дійсно важко.

Я не бачив його ударів, а атаки Майка можна було передбачити. Він також сильний боксер, але не завдав жодного точного удару. Відверто кажучи, я не відчув усієї його потужності", – вважає Пол.