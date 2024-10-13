Опетая захистив титул чемпіона світу в поєдинку з Мессі
Джей Опетая
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Австралійський боєць важкої ваги Джей Опетая (26-0, 20 KO) переміг британця Джека Мессі (22-3, 12 KO) та захистив титул чемпіона IBF.
Австралієць з перших хвилин зайняв центр рингу та притискав суперника до канатів, завдаючи точних та акцентованих ударів. Мессі намагався відповідати контратаками, проте не встиг за опонента.
У 6-му раунді команда британця після серії ударів від Опетая викинула білий рушник.
Нагадаємо, у головному поєдинку вечора киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) зазнав поразки від представника Канади Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.