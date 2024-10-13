Опетая захистив титул чемпіона світу в поєдинку з Мессі

Австралійський боєць важкої ваги Джей Опетая (26-0, 20 KO) переміг британця Джека Мессі (22-3, 12 KO) та захистив титул чемпіона IBF.

Австралієць з перших хвилин зайняв центр рингу та притискав суперника до канатів, завдаючи точних та акцентованих ударів. Мессі намагався відповідати контратаками, проте не встиг за опонента.

У 6-му раунді команда британця після серії ударів від Опетая викинула білий рушник.

Joe Gallagher throws in the towel! Jai Opetaia stops Jack Massey in the 6th round. It was a beat down #boxing pic.twitter.com/BSNmzldJSl — Fuckie Chinster (@DailyBruise2) October 12, 2024

Нагадаємо, у головному поєдинку вечора киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) зазнав поразки від представника Канади Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.