Визначився наступний суперник Опетая

Австралійський боєць важкої ваги Джей Опетая (26-0, 20 KO) проведе бій з обов'язковим претендентом від IBF Хусейном Джинкарою (22-0, 18 KO).

Про це повідомляє Bad Left Hook.

Поєдинок відбудеться 8 січня, трансляція буде доступна на DAZN.

Опетая у жовтні захистив титул чемпіона IBF. Він достроково переміг Джека Мессі, У 6-му раунді команда британця після серії ударів від австралійця викинула білий рушник

Джинкара свій останній бій провів 27 квітня, коли нокаутував Арменда Ходжаджа у другому раунді.

Нагадаємо, що Опетая був спаринг-партнером Тайсона Ф’юрі перед першим поєдинком з Олександром Усиком. У ЗМІ з’явилась інформація, що австралієць відправив Тайсона у нокдаун під час тренування, але британець заперечував це.