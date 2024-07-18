Джервонта отримав від суду дозвіл вирушити на Олімпійські ігри-2024

Окружний суддя Балтимору задовольнив прохання Джервонти Девіса дозволити йому поїхати на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомляє The Baltimore Banner.

Суд пішов на поступки, оскільки на Олімпіаді чемпіон WBA у легкій вазі буде підтримувати та консультувати збірну США з боксу.

Нагадаємо, Джервонта відбуває випробувальний термін за звинуваченням у ДТП, яке сталося 2020 році. Тоді через дії боксера постраждали 4 людини.

Нагадаємо, місяць тому Девіс нокаутував Френка Мартіна та захистив свій чемпіонський титул. Наступним суперником "Танка" може стати Василь Ломаченко.