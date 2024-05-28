Кеттеролл викликав на бій Гарсію
— 28 травня, 18:24
Британський боксер першої напівсередньої ваги Джек Кеттеролл (29-1, 13 КО) хоче провести бій з американцем Раяном Гарсією (25-1, 20 KO).
Його слова цитує журналіст Майкл Бенсон у Twitter.
"У будь-якій вазі, в якій Гарсія почувається добре, я його поб’ю", — сказав Кеттеролл.
Напередодні Кеттеролл переміг земляка Джош Тейлола одноголосним рішенням судддів.
Гарсія свій останній поєдинок провів у квітні проти Девіна Хейні. В яскравому двобої з трьома нокаутами він здобув перемогу роздільним рішенням суддів — 112:112, 114:110, 115:109. Втім, пояс WBC не перейшов Раяну, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини.