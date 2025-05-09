Я просто вийду і переможу: Дюбуа – про реванш з Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив, що впевнений у своїй перемозі над володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі Boxing Scene.

Британця під час підготовки до реваншу не хвилюють будь-які психологічні ігри.

"Це психологічна війна, чи не так? Так, це про нього, він завжди цим займається.

Я думаю, що він нудний хлопець. Він просто сидить вдома і щось собі придумує. Його потрібно просто перемогти на рингу. Це все психологія. Коли вони відчувають справжній біль і жар, тоді ти можеш пробитись. Коли Сила Божа на твоєму боці, ти можеш зробити будь-що. Я не думаю, що він зможе впоратися з болем чи жаром, які я принесу. Я просто вийду і переможу. Це весь мій план. Перемога за очками, нокаут, що завгодно. Перемога", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.