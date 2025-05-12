Б'юсь, щоб виправити минуле: Дюбуа – про мотивацію реваншу з Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) пояснив мотивацію у реванші проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Ключем до успіху є тіло Усика? Ні. Будь-яке відкрите місце, яке бачу – просто сильно бити. Було видно, як він зазнавав шкоди внаслідок таких ударів, але я не збираюся божеволіти. Просто не потрібно поспішати.

Було дуже прикро знятися з бою проти Паркера. Не тільки для мене, але й для всієї команди: витрати на табір, спаринги й усе інше. Це був депресивний період, але зараз ми тут, у нас нова мета. Вдома нам навіть краще, так, були проблеми, але зараз я тримаю все під контролем.

Багато чого пішло проти мене в тій боротьбі, і вона закінчилася так, як закінчилася, ви ж бачили, але я повернувся і відчуваю себе новою людиною. Весь цей досвід спонукав мене до успіху та вдосконалення»

Я б’юся, щоб виправити минуле і розвіяти всі суперечності", – сказав Дюбуа.