Я хочу прикінчити його: Дюбуа – про бажання провести реванш із Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів про бажання провести реванш проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), заявивши, що хоче прикінчити українця.

Слова британця наводить YouTube-канал BoxNation.

"У нас є незавершена справа. Хочу зробити все правильно. Я хочу зробити все як слід і прикінчити його. Це буде хороший об’єднавчий бій. Це буде масштабно", – сказав Дюбуа.

Поєдинок між Дюбуа та Усиком відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Водночас бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Український чемпіон переміг "Циганського короля" в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.