Дюбуа: Для Паркера наш бій також все вирішує
Чемпіон IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) оцінив майбутній бій проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).
Цитує боксера Sky Sports.
"Я не випускаю з уваги Паркера. Для нього цей бій також все вирішує. Він буде боротися так само завзято, як і я. Ніколи нікого недооцінюйте. Спочатку розберуся з ним, а потім ми можемо рухатися далі.
Я відчуваю себе готовим стати дійсно елітним бійцем і проводити всі найкращі бої. Мої останні п’ять-чотири бої були на найвищому рівні, тож навіщо повертатися назад? Мені потрібно продовжувати підніматися на цю гору, поки я не досягну зірок.
Паркер був на вершині, а тепер він ветеран. Тому я маю вийти туди і повністю зачистити його. Бути кращим за нього в кожному аспекті", – заявив Дюбуа.
Їх бій відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проти Джозефа Паркера.
Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.