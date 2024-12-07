Дюбуа: Для Паркера наш бій також все вирішує

Чемпіон IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) оцінив майбутній бій проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (35-3, 23 KO).

Цитує боксера Sky Sports.

"Я не випускаю з уваги Паркера. Для нього цей бій також все вирішує. Він буде боротися так само завзято, як і я. Ніколи нікого недооцінюйте. Спочатку розберуся з ним, а потім ми можемо рухатися далі.

Я відчуваю себе готовим стати дійсно елітним бійцем і проводити всі найкращі бої. Мої останні п’ять-чотири бої були на найвищому рівні, тож навіщо повертатися назад? Мені потрібно продовжувати підніматися на цю гору, поки я не досягну зірок.

Паркер був на вершині, а тепер він ветеран. Тому я маю вийти туди і повністю зачистити його. Бути кращим за нього в кожному аспекті", – заявив Дюбуа.