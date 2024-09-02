Дюбуа вірить у свій шанс в поєдинку проти Джошуа

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) вважає, що здатний перемогти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це боксер розповів у коментарі DAZN Boxing.

"Я вже говорив про те, що був у темряві й проходив через деякі речі, але зараз я відчуваю, що воскрес. Я знову вийшов на світло й готовий боротися.

Джошуа був королем протягом тривалого часу, але я відчуваю, що настав мій час. Я – вбивця королів, і я повинен зробити це знову", — сказав Дюбуа.