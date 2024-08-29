Усик відвідає топовий бій, який відбудеться у вересні

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) буде наживо спостерігати за поєдинком за титул IBF у надважкій вазі між Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО).

Про це повідомив менеджер Усика Егіс Клімас.

"Будь ласка, подбайте про хороші місця для Усика, оскільки ми точно будемо", — написав Клімас.

Please make sure to keep good seats for Usyk as we coming to this one for sure https://t.co/7kxNMPtAfS — Egis Klimas (@KlimasBoxing) August 29, 2024

Зазначимо, що Усик раніше перемагав обох боксерів. У вересні 2021 року він спершу відібрав пояси в Джошуа, а в серпні 2022-го захистив їх у реванші. Наступний титульний захист українця відбувся якраз у поєдинку проти Дюбуа.

В червні цього року, незадовго після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, Усик вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа. Бій між двома британцями відбудеться 21 вересня.