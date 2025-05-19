Це буде моя коронація: Дюбуа – про реванш з Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив, що не думає про помсту у поєдинку з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО), проте впевнений у своїй перемозі.

Цитує боксера DAZN.

"Для мене це помста, але все це вже в минулому. Я дуже сильно хочу ці пояси. Я хочу очистити цю вагову категорію, щоб закарбувати своє ім’я в історії. Перемога над Усиком – ось чого я по-справжньому прагну. Я виграю. Просто й ясно. Я виграю. Я мушу перемогти за будь-яку ціну. Неважливо як, але я хочу його нокаутувати. Ми виграємо. Це буде як коронація. План – продовжувати перемагати. Утримати свій титул і йти до кінця, наскільки це можливо", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.