Дюбуа назвав головний фактор, яким керуватиметься при виборі бою проти Ф'юрі чи Усика

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) готовий провести бій і проти Олександра Усика (21-0, 14 КО), і проти Тайсона Ф'юрі (30-1-1, 21 КО). Головним фактором вибору суперника він називає гонорар.

Його слова наводить talkSport.

" Знаєте, я насправді добре ставлюся до бою з кимось із цих хлопців. Я готовий битися з будь-ким, від кого я зароблю більше грошей", – сказав Дюбуа.

Дюбуа декілька днів тому переміг Ентоні Джошуа. Він вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).