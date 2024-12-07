Дюбуа: Я стану абсолютним чемпіоном світу
Чемпіон IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив, що його кінцевою метою є титул абсолютного чемпіона світу.
Цитує боксера Sky Sports.
"Я йду за їхніми поясами! Просто збираюся прорвати їх. Якщо це буде Усик, то це буде помста. А якщо це буде Ф’юрі, я теж готовий до цієї території. Ми розберемося з цим, коли настане час.
Все йде бій за боєм. Ніколи не можна недооцінювати суперника. У мене вже заплановані великі бої.
Продовжую перемагати, і врешті-решт я буду на вершині – абсолютним чемпіоном. Це моя мета", – сказав Дюбуа.
Наступний бій Даніеля відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проти Джозефа Паркера.
Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.