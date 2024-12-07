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Чемпіон Бокс

Дюбуа: Я стану абсолютним чемпіоном світу

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 11:21
Дюбуа: Я стану абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив, що його кінцевою метою є титул абсолютного чемпіона світу.

Цитує боксера Sky Sports.

"Я йду за їхніми поясами! Просто збираюся прорвати їх. Якщо це буде Усик, то це буде помста. А якщо це буде Ф’юрі, я теж готовий до цієї території. Ми розберемося з цим, коли настане час.

Все йде бій за боєм. Ніколи не можна недооцінювати суперника. У мене вже заплановані великі бої.

Продовжую перемагати, і врешті-решт я буду на вершині – абсолютним чемпіоном. Це моя мета", – сказав Дюбуа.

Наступний бій Даніеля відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проти Джозефа Паркера.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.

Даніель Дюбуа

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