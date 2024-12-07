Дюбуа: Я стану абсолютним чемпіоном світу

Чемпіон IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) заявив, що його кінцевою метою є титул абсолютного чемпіона світу.

Цитує боксера Sky Sports.

"Я йду за їхніми поясами! Просто збираюся прорвати їх. Якщо це буде Усик, то це буде помста. А якщо це буде Ф’юрі, я теж готовий до цієї території. Ми розберемося з цим, коли настане час.

Все йде бій за боєм. Ніколи не можна недооцінювати суперника. У мене вже заплановані великі бої.

Продовжую перемагати, і врешті-решт я буду на вершині – абсолютним чемпіоном. Це моя мета", – сказав Дюбуа.