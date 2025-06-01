Мені подобається бути андердогом: Дюбуа – про реванш з Усиком

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) прокоментував свої шанси на перемогу у поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує боксера The Ring.

"У такі моменти ти стаєш сильнішим, чим ближче підходиш до рингу, як казав Майк Тайсон. Ти стаєш сильнішим, коли підходиш ближче, і коли ти вже в рингу — іноді ти стаєш богом. Того вечора я піднявся, і зроблю це знову", – розповів він.

Дюбуа вважає, що Усик не буде змінювати свій стиль боксу у реванші. Попри це британський боксер готовий до будь-яких сценаріїв.

"Мені подобається бути андердогом. Мені подобається бути недооціненим, претендентом, темною конячкою. Ми зробимо це знову – знову доведемо, що всі помиляються. Усик – гордий чоловік, гордий боєць. Я не знаю, чи він змінить щось. Думаю, він просто завжди робить одне й те саме – це надійна базова техніка. Я просто маю бути готовим до цього і глибоко всередині знати, що здобуду перемогу", – зазначив Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Усика в поєдинку з Дюбуа.