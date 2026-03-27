Дон Кінг підібрав суперника для українського надважковаговика

Український боксер Любомир Пінчук (17-4-2, 11 КО) може провести бій з володарем титулу WBC у важкій вазі Ноелем Мікаеляном (28-3, 12 KO).

Про це розповів промоутер Дон Кінг у коментарі Boxing Scene.

"Я зв'язався зі своїм чемпіоном Ноелєм Мікаеляном, поки ми очікуємо підтвердження цього чудового поєдинку, запланованого на червень. Мікаелян – перевірений чемпіон світу, і наші успіхи як у ринзі, так і поза ним є свідченням наших взаємин. Пінчук – небезпечний суперник для будь-кого в крузервейті, і я з нетерпінням чекаю можливості організувати наступний захист титулу для Мікаеляна. Ноель продемонстрував свою велич після того, як у першому бою з Баду Джеком у нього фактично відібрали чемпіонство. У реванші він домінував, показавши, що таке справжній боєць, повернувши свій титул", – розповів Кінг.

Пінчук у лютому нокаутував Ніка Кіснера вже в другому раунді. У 2025 році він провів лише один поєдинок – у четвертому раунді нокаутував Браяна Голштейна.

Наразі українець провів лише чотири заплановані 10-раундові бої на професійному рингу. Крім того, боксер жодного разу не бився за титул і не виходив на 12-раундовий поєдинок.

Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.