Учасник Олімпійських ігор Митрофанов завершив професійну кар'єру

Бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу Дмитро Митрофанов ухвалив рішення про завершення професійної кар'єри боксера.

Про це повідомляє Федерація боксу України з посиланням на тренера Вадима Казаніна.

Наразі титулований боксер зосередився на новому етапі. Митрофанов вже розпочав тренерську діяльність у рідному Чернігові. Крім того, Дмитро залишається депутатом Чернігівської міськради.

Під час аматорської кар'єри Митрофанов тричі ставав чемпіоном України (2008, 2012, 2015), двічі срібним призером (2011 та 2016). Дмитро брав участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

У 2011 році став бронзовим призером чемпіонату Європи, а у 2013-му виграв "золото" Універсіади.

Успішно виступав у World Series of Boxing за команди Mexico City Guerreros та "Українські отамани", де мав позитивний баланс боїв.

Професійну кар'єру розпочав у 2017 році проти американця Брендона Маддокса, якого він нокаутував у четвертому раунді. Загалом Митрофанов здобув 13 перемог у 15 боях на профі-рингу.

Останній бій в карʼєрі боксер провів 26 серпня 2023 року в Польщі, коли програв британцю Хамзі Ширазу в андеркарді першого бою Усик – Дюбуа.

