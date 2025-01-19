Історія дня. Як Усик тренувався під час землетрусу в Туреччині

Український боксер-професіонал Дмитро Митрофанов, який традиційно допомагає в підготовці до останніх боїв Олександру Усику, розповів "Чемпіону" цікаву історію про те, як вони відчули на собі землетрус у Туреччині.

6 лютого 2023 року Олександр готувався до бою з Тайсоном Ф’юрі – пригадує Дмитро. – Планувалося, що їхній поєдинок, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, відбудеться в Лондоні, на знаменитому футбольному стадіоні "Вемблі". Потім бій було скасовано – його провели аж у травні 2024 року, але на момент цієї історії Сашко готувався виходити в ринг проти британця за лічені тижні. Ми перебували в таборі в Туреччині. Було тренування в басейні. Робили затримку дихання під водою. У басейні були тільки Олександр і я. "На суші" – 3 тренери.

Олександр Усик та Дмитро Митрофанов Інстаграм Дмитра Митрофанова

Нашим завданням було триматися під водою. Один раунд – три хвилини. І так 12 раундів. Вже наприкінці тренування, мабуть, у 12-му раунді, коли до кінця залишалися зовсім небагато, зненацька нас починає сильно колихати. Ніби дуже багато людей стрибнули у бассейн бомбочкою. Ми дочекалися закінчення підводного "раунду", Сашко підіймається і докоряє тренерів: "Що тут відбувається? Хто тут стрибає? Ви що, не могли сказати що басейн повністю заброньований?". А насправді то були наслідки сумнозвісного землетрусу в Туреччині та Сирії.

6 лютого 2023 року серія катастрофічних землетрусів вразила південну та центральну частини Туреччини, а також північну частину Сирії. Вони спричинили масштабні руйнування.

Це був найсильніший землетрус із 1939 року й найсильніший зареєстрований землетрус, що вразив Туреччину в сучасний час. Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 000. Поранено було близько 120 000 людей.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець