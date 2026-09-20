Пачеко визначився з наступним суперником

Непереможений американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (26-0, 19 КО) проведе наступний поєдинок проти свого земляка Даріуса Фалгама (15-1-1, 13 КО).

Про це повідомляє Everything Boxing.

Бій стане головною подією вечора боксу в межах серії "The Fight" від телеканалу TNT та DAZN, який запланований на 14 листопада в Лос-Анджелесі.

У своєму попередньому поєдинку, що відбувся в липні, Пачеко здобув переконливу дострокову перемогу над Імманувелем Алімом.

До цього у грудні 2025-го Дієго у драматичному поєдинку за пояси WBC Silver та WBO International переміг Кевіна Саджо.

Напередодні володар титул WBO у другій середній вазі Хамза Шіраз (24-0-1, 19 KO) звільнив чемпіонський пояс.