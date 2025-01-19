Вайт: Я завжди готовий побитись із Джошуа
Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт прокоментував можливість проведення поєдинку з Ентоні Джошуа.
Слова спортсмена наводить Sky Sports.
"Джошуа? Для мене це звучить ідеально. Я завжди готовий з ним побитись. Все, що йому потрібно зробити, це подзвонити мені.
Втім, я вважаю, що це вже закрита тема. Він зробить велику помилку, якщо не проведе реванш із Дюбуа. Це чудова можливість як заробити, так і помститись за той нокаут.
Коли я програв Повєткіну, то перервав виступ Гірна в прямому ефірі та став вимагати негайного реваншу. Це було принциповим питанням", – розповів Вайт.
Зазначимо, що востаннє британець виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.
Раніше промоутер Едді Гірн назвав умови для проведення поєдинку Джошуа із Тайсоном Ф'юрі.