Вайт: Я завжди готовий побитись із Джошуа

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт прокоментував можливість проведення поєдинку з Ентоні Джошуа.

Слова спортсмена наводить Sky Sports.

"Джошуа? Для мене це звучить ідеально. Я завжди готовий з ним побитись. Все, що йому потрібно зробити, це подзвонити мені.

Втім, я вважаю, що це вже закрита тема. Він зробить велику помилку, якщо не проведе реванш із Дюбуа. Це чудова можливість як заробити, так і помститись за той нокаут.

Коли я програв Повєткіну, то перервав виступ Гірна в прямому ефірі та став вимагати негайного реваншу. Це було принциповим питанням", – розповів Вайт.