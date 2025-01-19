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Вайт: Я завжди готовий побитись із Джошуа

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 13:54
Вайт: Я завжди готовий побитись із Джошуа
Ділліан Вайт
Getty images

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт прокоментував можливість проведення поєдинку з Ентоні Джошуа.

Слова спортсмена наводить Sky Sports.

"Джошуа? Для мене це звучить ідеально. Я завжди готовий з ним побитись. Все, що йому потрібно зробити, це подзвонити мені.

Втім, я вважаю, що це вже закрита тема. Він зробить велику помилку, якщо не проведе реванш із Дюбуа. Це чудова можливість як заробити, так і помститись за той нокаут.

Коли я програв Повєткіну, то перервав виступ Гірна в прямому ефірі та став вимагати негайного реваншу. Це було принциповим питанням", – розповів Вайт.

Зазначимо, що востаннє британець виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

Раніше промоутер Едді Гірн назвав умови для проведення поєдинку Джошуа із Тайсоном Ф'юрі.

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