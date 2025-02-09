Вайт зробив прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) переможе Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Про це він заявив у коментарі для SecondsOut.

"Це складний бій, дуже заплутаний поєдинок. Здається, що у Паркера зараз справи йдуть добре. Я виберу Дюбуа, тому що він іде на хорошій серії, він дуже впевнений у собі, але Джозеф чудовий. Безперечно, перемога Паркера над Чжилеєм була великим сюрпризом. Чесно кажучи, я думав, що Чжан легко поб'є його, але Паркер піднявся двічі і зробив свою роботу. Наразі у нього все чудово, в останніх двох боях він боксував добре", – сказав Уайт.

Зазначимо, що переможець цього поєдинку буде вважатися головним претендентом на бій з Олександром Усиком, оскільки на кону стоятиме титул IBF, якого не вистачає українцю, щоб знову стати абсолютом.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.