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Джошуа, Хргович чи Паркер: іменитий британець назвав бажаних суперників

Руслан Травкін — 15 травня 2025, 08:06
Джошуа, Хргович чи Паркер: іменитий британець назвав бажаних суперників
Ділліан Вайт
Instagram

Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) хотів би побитися з іншими іменитими представниками хевівейту.

Слова боксера цитує Ring Magazine.

"Звісно, бій з Джошуа завжди залишається варіантом – у нас із ним давнє суперництво. Чесно кажучи, мені подобається битися з ним, і, думаю, йому також зі мною.

Є ще Джозеф Паркер, Філіп Хргович, навіть Деонтей Вайлдер повертається. Я просто хочу зустрічатися з найкращими. Із задоволенням прийняв би реванш із Паркером або третій бій із Джошуа (боксери провели один бій у профі та один у любителях – прим.), – сказав Вайт.

37-річний боксер свій наступний бій проведе 7 червня в андеркарді поєдинку Фабіо Вордлі та Джастіса Гані. Суперник британця наразі невідомий.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Нагадаємо, його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця.

Бокс Ділліан Вайт

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