Джошуа, Хргович чи Паркер: іменитий британець назвав бажаних суперників
Британський боксер надважкої ваги Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) хотів би побитися з іншими іменитими представниками хевівейту.
Слова боксера цитує Ring Magazine.
"Звісно, бій з Джошуа завжди залишається варіантом – у нас із ним давнє суперництво. Чесно кажучи, мені подобається битися з ним, і, думаю, йому також зі мною.
Є ще Джозеф Паркер, Філіп Хргович, навіть Деонтей Вайлдер повертається. Я просто хочу зустрічатися з найкращими. Із задоволенням прийняв би реванш із Паркером або третій бій із Джошуа (боксери провели один бій у профі та один у любителях – прим.), – сказав Вайт.
37-річний боксер свій наступний бій проведе 7 червня в андеркарді поєдинку Фабіо Вордлі та Джастіса Гані. Суперник британця наразі невідомий.
Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Нагадаємо, його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця.